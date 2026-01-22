Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 3,20 auf 3 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
3.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2.53 €
|
Abst. Kursziel*:
18.39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.20%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.01.26