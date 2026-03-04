Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einem Treffen mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die Energiekosten seien für 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Die Bad Homburger könnten Übernahmen gut stemmen, zunächst seien hier aber keine grösseren Schritte zu erwarten.

Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0.9 Prozent im Plus bei 48.63 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17.21 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 113’128 Fresenius SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0.7 Prozent nach unten.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.