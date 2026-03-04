Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|
04.03.2026 11:58:44
Fresenius SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Fresenius SE-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach einem Treffen mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Overweight" belassen. Die Energiekosten seien für 2026 abgesichert, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch. Die Bad Homburger könnten Übernahmen gut stemmen, zunächst seien hier aber keine grösseren Schritte zu erwarten.
Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0.9 Prozent im Plus bei 48.63 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17.21 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 113’128 Fresenius SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0.7 Prozent nach unten.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 01:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
