Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
2.42CHF
0.06CHF
2.54 %
10:12:50
SWX
04.02.2026 08:18:09
Aroundtown SA Hold
Aroundtown
2.45 CHF 1.36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Kai Klose kehrte von der jüngsten Investorenveranstaltung des Immobilienkonzerns mit positiven Eindrücken zurück, wie er am Dienstag schrieb. Die auf eine breite Mieter-Diversifizierung abzielende Portfolio-Strategie sei vernünftig./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2.63 €
|
Abst. Kursziel*:
51.98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.81%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
