Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.39
CHF
-0.02
CHF
-0.99 %
11:34:58
BRXC
27.01.2026 09:13:12

Aroundtown SA Hold

Aroundtown
2.39 CHF -0.99%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm arbeite sich der Gewerbeimmobilien-Spezialist weiter aus der Talsohle heraus, schrieb Thomas Rothäusler in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für die Rückkehr zu einem langfristigen Gewinnwachstum habe Aroundtown angesichts der Finanzierungskosten für die hohen Verbindlichkeiten aber noch eine Wegstrecke vor sich./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3.30 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2.58 € 		Abst. Kursziel*:
28.01%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.83%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

