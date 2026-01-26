Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Hold" belassen. Mit dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm arbeite sich der Gewerbeimmobilien-Spezialist weiter aus der Talsohle heraus, schrieb Thomas Rothäusler in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für die Rückkehr zu einem langfristigen Gewinnwachstum habe Aroundtown angesichts der Finanzierungskosten für die hohen Verbindlichkeiten aber noch eine Wegstrecke vor sich./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Aroundtown SA
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
3.30 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
2.58 €
Abst. Kursziel*:
28.01%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
2.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.83%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
KGV*:
-
