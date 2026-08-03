Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’365 0.1%  SPI 20’208 0.2%  Dow 53’178 1.3%  DAX 26’001 1.5%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 6’427 1.1%  Gold 4’065 0.3%  Bitcoin 51’540 0.2%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 84.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sommerkorrektur im S&P 500? Diese Aktien rücken in den Fokus
Lufthansa passt Prognose nach schwachem zweiten Quartal an - Swiss meldet gemischte Zahlen - Aktie sinkt
Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
ETF Sparplan

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

26.73
CHF
-0.47
CHF
-1.73 %
03.08.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.08.2026 08:06:46

Zalando Buy

Zalando
23.81 CHF -13.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf anspruchsvolle Erwartungen aktiver Investoren seien die Resultate durchwachsen, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. "Kritisch" sieht er in diesem Zusammenhang, dass das Wachstum des Bruttowarenwerts des Online-Modehändlers unter dem Konsens liege./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.24 € 		Abst. Kursziel*:
33.38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.50%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?