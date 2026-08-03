Zalando 23.81 CHF -13.03% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Mit Blick auf anspruchsvolle Erwartungen aktiver Investoren seien die Resultate durchwachsen, schrieb Frederick Wild in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. "Kritisch" sieht er in diesem Zusammenhang, dass das Wachstum des Bruttowarenwerts des Online-Modehändlers unter dem Konsens liege./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.