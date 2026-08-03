LEG Immobilien 49.10 CHF -0.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Immobilienkonzerns sei insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Neil Green am Dienstag. Ermutigend seien steigende Immobilienwerte./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.