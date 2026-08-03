LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
48.44CHF
1.28CHF
2.71 %
03.08.2026
SWX
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04.08.2026 08:14:26
LEG Immobilien Overweight
LEG Immobilien
49.10 CHF -0.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht des Immobilienkonzerns sei insgesamt erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Neil Green am Dienstag. Ermutigend seien steigende Immobilienwerte./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52.25 €
|
Abst. Kursziel*:
70.33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
52.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.85%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse