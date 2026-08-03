Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’365 0.1%  SPI 20’208 0.2%  Dow 53’178 1.3%  DAX 26’001 1.5%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 6’427 1.1%  Gold 4’065 0.3%  Bitcoin 51’540 0.2%  Dollar 0.8099 0.0%  Öl 84.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Helvetia Baloise46664220Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Uber zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sommerkorrektur im S&P 500? Diese Aktien rücken in den Fokus
Lufthansa passt Prognose nach schwachem zweiten Quartal an - Swiss meldet gemischte Zahlen - Aktie sinkt
Ausblick: Figma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
ETF Sparplan

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

264.20
CHF
1.00
CHF
0.38 %
03.08.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.08.2026 08:15:45

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
277.99 CHF 4.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 321 auf 352 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Montagabend im Nachgang der Quartalszahlen des Spezialisten für Energiemanagement und Automatisierung ihre Schätzungen für die Franzosen. Sie hält sie für einen der stärksten Profiteure im Bereich KI-Rechenzentren und den Mittelspannungsanlagen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
352.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
283.60 € 		Abst. Kursziel*:
24.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
298.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.02%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?