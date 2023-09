NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Die Lieferzeiten nähmen gegenüber den Vorjahren rasch zu, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Auswertung aktueller Verfügbarkeitsdaten neuer Apple-Produkte. Auf ein neues iPhone 15 müssten Kunden nun im Schnitt zwei Wochen warten. Das iPhone 15 Pro Max habe mit momentan über 50 Tagen Wartezeit einen historischen Höchststand erreicht./ag/tih;