Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’630 -0.3%  Bitcoin 91’242 0.2%  Dollar 0.7990 0.0%  Öl 67.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Idorsia-Aktie: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
Galderma-Aktie: Galderma stellt an Kongress neue Studiendaten vor
Boeing-Aktie: Nach Streik in Rüstungssparte - Boeing einigt sich mit Gewerkschaft
Flughafen Zürich-Aktie: Passagiere im Schnitt weniger ausgabefreudig
Studie sieht E-Mobilität 10 Jahre nach VW-Skandal auf Kurs
Suche...

Kering Aktie 21591 / FR0000121485

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zeitplan verzögert 11.09.2025 07:25:00

Kering-Aktie: Kering und Mayhoola ändern Fahrplan für Valentino-Verkauf

Kering-Aktie: Kering und Mayhoola ändern Fahrplan für Valentino-Verkauf

Kering kann die Modemarke Valentino erst ein Jahr später als ursprünglich geplant übernehmen.

Kering
215.64 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen
Wie der französische Gucci-Mutterkonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung mit der katarischen Investment-Holding Mayhoola angepasst, wonach die Option zur Komplettübernahme von Valentino auf 2029 verschoben wird.

Kering hatte 2023 mit Mayhoola den Kauf eines Anteils von 30 Prozent an Valentino für 1,9 Milliarden US-Dollar vereinbart. Der Deal enthielt die Option, den Rest bis 2028 zu übernehmen. Mayhoola hatte die Optionen, die restlichen Anteile 2026 und 2027 an Kering zu verkaufen. Diese wurden nun auf 2028 und 2029 verschoben. Frühestens 2028 wird sich die Eigentümerstruktur demnach verändern, und das auch nur, wenn Mayhoola das anstrebt.

DOW JONES

Weitere Links:

Kering-Aktie fällt: Gucci in Italien unter Druck der Gewerkschaften
Die Expertenmeinungen zur Kering-Aktie im August 2025
Juli 2025: So schätzen Experten die Kering-Aktie ein

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com,August_0802 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kering

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten