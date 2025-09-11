Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Abstimmung am Freitag
|
11.09.2025 07:18:00
Boeing-Aktie: Nach Streik in Rüstungssparte - Boeing einigt sich mit Gewerkschaft
Boeing hat nach mehr als einem Monat Streik in der Rüstungssparte eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt.
Rund 3200 Beschäftigte der Rüstungssparte streiken seit Anfang August. Sie bauen unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 sowie Raketensysteme in den Bundesstaaten Missouri und Illinois. Boeing hatte in den vergangenen Wochen zum Teil neue Beschäftigte eingestellt, damit die Arbeit weitergeht.
Im vergangenen Herbst hatte ein Streik Zehntausender Arbeiter die Produktion von Boeings Bestseller-Modell 737 sowie des Langstreckenjets 777 für rund zwei Monate lahmgelegt. Die Beschäftigten nahmen Anfang November das Angebot des Flugzeugbauers mit einem Einkommensplus von 38 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren an.
Boeing steckt nach einer Pannenserie seit Jahren in der Krise. Die Rüstungssparte kämpft mit Verzögerungen und milliardenschweren Kostenüberschreitungen bei mehreren Projekten. Dazu gehört auch die Umrüstung von zwei Maschinen des Typs Boeing 747 zu neuen Präsidentenflugzeugen.
Die Boeing-Aktie, die am Mittwoch an der NYSE 0,87 Prozent auf 227,52 US-Dollar verloren hatten, zeigt sich nachbörslich 0,04 Prozent höher bei 227,60 US-Dollar.
SEATTLE (awp international)
