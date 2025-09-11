Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’631 -0.3%  Bitcoin 91’105 0.1%  Dollar 0.7988 0.0%  Öl 67.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Idorsia-Aktie: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
Galderma-Aktie: Galderma stellt an Kongress neue Studiendaten vor
Boeing-Aktie: Nach Streik in Rüstungssparte - Boeing einigt sich mit Gewerkschaft
Flughafen Zürich-Aktie: Passagiere im Schnitt weniger ausgabefreudig
Studie sieht E-Mobilität 10 Jahre nach VW-Skandal auf Kurs
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Abstimmung am Freitag 11.09.2025 07:18:00

Boeing-Aktie: Nach Streik in Rüstungssparte - Boeing einigt sich mit Gewerkschaft

Boeing-Aktie: Nach Streik in Rüstungssparte - Boeing einigt sich mit Gewerkschaft

Boeing hat nach mehr als einem Monat Streik in der Rüstungssparte eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt.

Boeing
181.60 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen
Mitglieder sollen am Freitag über die neue Vereinbarung abstimmen, wie die Gewerkschaft IAM mitteilte. Sie ist demnach auf fünf Jahre ausgelegt und soll neben Einkommenserhöhungen auch eine Einmalzahlung bieten.

Rund 3200 Beschäftigte der Rüstungssparte streiken seit Anfang August. Sie bauen unter anderem Kampfflugzeuge wie die F-15 sowie Raketensysteme in den Bundesstaaten Missouri und Illinois. Boeing hatte in den vergangenen Wochen zum Teil neue Beschäftigte eingestellt, damit die Arbeit weitergeht.

Im vergangenen Herbst hatte ein Streik Zehntausender Arbeiter die Produktion von Boeings Bestseller-Modell 737 sowie des Langstreckenjets 777 für rund zwei Monate lahmgelegt. Die Beschäftigten nahmen Anfang November das Angebot des Flugzeugbauers mit einem Einkommensplus von 38 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren an.

Boeing steckt nach einer Pannenserie seit Jahren in der Krise. Die Rüstungssparte kämpft mit Verzögerungen und milliardenschweren Kostenüberschreitungen bei mehreren Projekten. Dazu gehört auch die Umrüstung von zwei Maschinen des Typs Boeing 747 zu neuen Präsidentenflugzeugen.

Die Boeing-Aktie, die am Mittwoch an der NYSE 0,87 Prozent auf 227,52 US-Dollar verloren hatten, zeigt sich nachbörslich 0,04 Prozent höher bei 227,60 US-Dollar.

SEATTLE (awp international)

Weitere Links:

Boeing-Aktie im Aufwind: Boeing kann wohl auf Grossauftrag aus China hoffen
Flug muss wegen Störung an Triebwerk mit Flammen gestoppt werden
Boeing-Aktie stärker: Cathay Pacific bestellt wieder Maschinen bei Boeing

Bildquelle: Maxene Huiyu / Shutterstock.com,Boeing

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten