Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer "Meisterleistung", die Apple und Tim Cook zuletzt im Umgang mit der Zollunsicherheit gelungen sei. Die nun vorgestellten Pläne für erhöhte Inlandsinvestitionen veränderten die Sicht auf die Zölle. In einem Umfeld umfassenderer Halbleiterabgaben könnten sie den iPhone-Hersteller in eine vorteilhafte Position bringen./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 255.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 213.25
|
Abst. Kursziel*:
19.58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 213.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.55%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Analysen zu Apple Inc.
|11:31
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Apple Neutral
|UBS AG
