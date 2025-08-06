NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer "Meisterleistung", die Apple und Tim Cook zuletzt im Umgang mit der Zollunsicherheit gelungen sei. Die nun vorgestellten Pläne für erhöhte Inlandsinvestitionen veränderten die Sicht auf die Zölle. In einem Umfeld umfassenderer Halbleiterabgaben könnten sie den iPhone-Hersteller in eine vorteilhafte Position bringen./tih/edh;