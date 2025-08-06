Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'862 0.9%  SPI 16'581 1.1%  Dow 44'193 0.2%  DAX 24'318 1.6%  Euro 0.9413 0.1%  EStoxx50 5'345 1.6%  Gold 3'381 0.3%  Bitcoin 94'032 1.4%  Dollar 0.8079 0.2%  Öl 67.2 0.4% 
Apple Aktie 908440 / US0378331005

177.07
CHF
4.62
CHF
2.68 %
14:45:20
BRXC
07.08.2025 13:56:13

Apple Overweight

Apple
177.07 CHF 2.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer "Meisterleistung", die Apple und Tim Cook zuletzt im Umgang mit der Zollunsicherheit gelungen sei. Die nun vorgestellten Pläne für erhöhte Inlandsinvestitionen veränderten die Sicht auf die Zölle. In einem Umfeld umfassenderer Halbleiterabgaben könnten sie den iPhone-Hersteller in eine vorteilhafte Position bringen./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 01:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 255.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 213.25 		Abst. Kursziel*:
19.58%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 213.30 		Abst. Kursziel aktuell:
19.55%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

