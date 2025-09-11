|Passagieraufkommen
|
11.09.2025 07:26:00
Flughafen Zürich-Aktie: Rekordkurs setzt sich im August fort - Passagiere weniger ausgabefreudig
Im August hat der Flughafen Zürich erneut neue Rekorde beim Passagieraufkommen aufgestellt.
Im August reisten insgesamt 3,27 Millionen Personen über den grössten Flughafen der Schweiz. Dies entspricht einer Zunahme von 5,5 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Damit war der August auch der meistfrequentierte Monat der Unternehmensgeschichte, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Bereits im Vormonat Juli hatte es einen Passagierrekord gegeben, der nun noch einmal leicht übertroffen werden konnte.
Seit Jahresanfang stieg die Zahl der Passagiere damit im Jahresvergleich in jedem Monat an. Auf Jahressicht steuert der Flughafen auf einen neuen Rekordwert bei den Passagieren zu. Im August hatte der Flughafen mit den Halbjahreszahlen angekündigt, dass der Rekord von 31,5 Millionen Passagieren von 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, vermutlich übertroffen werde. Neu rechnete der Flughafen mit rund 32 Millionen Passagieren.
Der August ist wegen der Sommerferien traditionell einer der geschäftigsten Monate des Jahres. Besonders viele Reisende gab es am 3. August, mit 115'587 Personen. Damit konnte der bisherige Rekord vom 28. Juli 2025 um 40 Personen übertroffen werden.
Das Passagierwachstum wird vor allem von lokalen Fluggästen angetrieben. Deren Zahl stieg im August um satte 7,0 Prozent. Dahinter fiel das Wachstum bei den Umsteigepassagieren mit 2,0 Prozent klar schwächer aus.
Passagiere im Schnitt weniger ausgabefreudig
Im August haben die Geschäfte am Flughafen Zürich dank dem Passagierrekord mehr Einnahmen erzielt. Pro Passagier ging der Umsatz aber erneut leicht zurück.
Insgesamt lag der Kommerzumsatz am Flughafen Zürich im August bei 57,7 Millionen Franken. Dies ist ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte.
Dabei stiegen die Verkäufe auf der sogenannten Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, mit 4,7 Prozent am stärksten an. Auf der Landseite lag das Plus nur bei 1,6 Prozent.
Die Passagiere waren im Schnitt aber weniger ausgabefreudig. So gab jeder Passagier 21,4 Franken am Flughafen aus, was einem Rückgang um 0,8 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit setzt sich der Negativtrend der Vormonate fort. Seit Jahresanfang gingen die durchschnittlichen Ausgaben gar um 1,3 Prozent zurück.
Zürich (awp
Weitere Links:
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
Amazon am 10.09.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich höher -- Gewinne in Asien - Börse in Japan mit Allzeithoch
Am heimischen Aktienmarkt deutet sich eine Erholung an. An den größten Börsen in Asien dominieren die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}