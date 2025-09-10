Flughafen Zürich-Aktie: Passagiere im Schnitt weniger ausgabefreudig

Pro Passagier ging der Umsatz aber erneut leicht zurück.

Insgesamt lag der Kommerzumsatz am Flughafen Zürich im August bei 57,7 Millionen Franken. Dies ist ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte.

Dabei stiegen die Verkäufe auf der sogenannten Airside, also dem Bereich nach der Sicherheitskontrolle, mit 4,7 Prozent am stärksten an. Auf der Landseite lag das Plus nur bei 1,6 Prozent.

Die Passagiere waren im Schnitt aber weniger ausgabefreudig. So gab jeder Passagier 21,4 Franken am Flughafen aus, was einem Rückgang um 0,8 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit setzt sich der Negativtrend der Vormonate fort. Seit Jahresanfang gingen die durchschnittlichen Ausgaben gar um 1,3 Prozent zurück.

