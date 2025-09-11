|Fahchkongress
Galderma-Aktie: Galderma stellt an Kongress neue Studiendaten vor
Der Dermatologiekonzern Galderma wird am Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) Neuigkeiten aus seinem Portfolio vorstellen.
Dieses zeigte die biologischen Auswirkungen moderner Lebensweisen und umweltbedingter Faktoren, teilte das Zuger Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit. Bereits am Vortag hatte Galderma mitgeteilt, dass die medizinische Hautpflegemarke Alastin nun auch in China lanciert wurde.
Zug (awp)
