SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’631 -0.3%  Bitcoin 91’105 0.1%  Dollar 0.7988 0.0%  Öl 67.3 -0.5% 
Fahchkongress 11.09.2025 07:20:00

Galderma-Aktie: Galderma stellt an Kongress neue Studiendaten vor

Galderma-Aktie: Galderma stellt an Kongress neue Studiendaten vor

Der Dermatologiekonzern Galderma wird am Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) Neuigkeiten aus seinem Portfolio vorstellen.

Darunter die Ergebnisse einer erstmals in China durchgeführten Studie des Global Sensitive Skin Faculty (GSSF).

Dieses zeigte die biologischen Auswirkungen moderner Lebensweisen und umweltbedingter Faktoren, teilte das Zuger Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit. Bereits am Vortag hatte Galderma mitgeteilt, dass die medizinische Hautpflegemarke Alastin nun auch in China lanciert wurde.

Zug (awp)

