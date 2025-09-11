Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438
|"World Sleep 2025"
|
11.09.2025 07:20:00
Idorsia-Aktie: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
Das Biotechunternehmen Idorsia hat an der Fachkonferenz "World Sleep 2025" eine Reihe von neuen Analysen zu seinem Schlafmittel Daridorexant publiziert.
So habe Daridorexant bei den Versuchspersonen die sogenannte Wachliegezeit während der ganzen Nacht deutlich reduziert, teilte Idorsia am Mittwoch mit. Die Resultate hätten auch eine Verbesserung von morgendlicher Schläfrigkeit, der Wachsamkeit am Tag und der Funktionsfähigkeit gezeigt.
Die sogenannten Dora-Medikamente (Duale Orexin-Rezeptor-Antagonisten), zu denen das Idorsia-Medikament gehört, wiesen zudem ein deutlich geringeres Missbrauchspotenzial als andere verschreibungspflichtige und nicht-verschreibungspflichtige Schlafmittel auf, heisst es weiter.
Idorsia hat mit Quviviq im ersten Halbjahr einen Umsatz von 58 Millionen Franken erzielt, ein Plus von 145 Prozent.
Allschwil (awp)
