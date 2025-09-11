Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’217 -0.5%  SPI 16’950 -0.4%  Dow 45’491 -0.5%  DAX 23’633 -0.4%  Euro 0.9343 -0.1%  EStoxx50 5’361 -0.1%  Gold 3’630 -0.3%  Bitcoin 91’242 0.2%  Dollar 0.7990 0.0%  Öl 67.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Idorsia-Aktie: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor
Galderma-Aktie: Galderma stellt an Kongress neue Studiendaten vor
Boeing-Aktie: Nach Streik in Rüstungssparte - Boeing einigt sich mit Gewerkschaft
Flughafen Zürich-Aktie: Passagiere im Schnitt weniger ausgabefreudig
Studie sieht E-Mobilität 10 Jahre nach VW-Skandal auf Kurs
Suche...

Idorsia Aktie 36346343 / CH0363463438

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

"World Sleep 2025" 11.09.2025 07:20:00

Idorsia-Aktie: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor

Idorsia-Aktie: Idorsia legt neue Analysen zu Schlafmittel Daridorexant vor

Das Biotechunternehmen Idorsia hat an der Fachkonferenz "World Sleep 2025" eine Reihe von neuen Analysen zu seinem Schlafmittel Daridorexant publiziert.

Idorsia
3.10 CHF 16.12%
Kaufen Verkaufen
Diese zeigten etwa, dass das unter dem Namen Quviviq vertriebene Medikament in einer Vergleichsstudie zu einer besseren Schlafqualität führen kann.

So habe Daridorexant bei den Versuchspersonen die sogenannte Wachliegezeit während der ganzen Nacht deutlich reduziert, teilte Idorsia am Mittwoch mit. Die Resultate hätten auch eine Verbesserung von morgendlicher Schläfrigkeit, der Wachsamkeit am Tag und der Funktionsfähigkeit gezeigt.

Die sogenannten Dora-Medikamente (Duale Orexin-Rezeptor-Antagonisten), zu denen das Idorsia-Medikament gehört, wiesen zudem ein deutlich geringeres Missbrauchspotenzial als andere verschreibungspflichtige und nicht-verschreibungspflichtige Schlafmittel auf, heisst es weiter.

Idorsia hat mit Quviviq im ersten Halbjahr einen Umsatz von 58 Millionen Franken erzielt, ein Plus von 145 Prozent.

Allschwil (awp)

Weitere Links:

Idorsia-Aktie profitiert: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen
Idorsia meldet positive Vergleichsdaten zur Schlafmittel-Kategorie Dora
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Idorsia von vor 5 Jahren gekostet

Bildquelle: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

Nachrichten zu Idorsia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten