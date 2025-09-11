RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Modulare Produktionskonzept
|
11.09.2025 07:23:00
RENK-Aktie: RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um
Der Panzergetriebehersteller RENK organisiert wegen der steigenden Nachfrage seine Produktion neu.
Hersteller hat Milliardenaufträge vorliegen
Das Rüstungsunternehmen stellt Getriebe für militärische Ketten- und Radfahrzeuge sowie für Schiffe und für die Energieproduktion her. RENK hat rund 4000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehörte früher einmal zum VW -Konzern. Der Finanzinvestor Triton brachte RENK Anfang 2024 an die Börse.
Für 2025 rechnet RENK mit einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 210 bis 235 Millionen Euro. Mitte des Jahres meldete RENK einen Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro - etwa eine Milliarde mehr als zum Jahresende 2024. Das Unternehmen berichtete von einer "unvermindert hohen Nachfrage nach militärischen Anwendungen".
AUGSBURG (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu RENK
|
10.09.25
|Schwacher Handel: MDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
10.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10.09.25
|RENK Aktie News: RENK am Mittwochmittag höher (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)
|
10.09.25
|RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.25
|RENK Aktie News: RENK am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert (finanzen.ch)