Modulare Produktionskonzept 11.09.2025 07:23:00

RENK-Aktie: RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um

RENK-Aktie: RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um

Der Panzergetriebehersteller RENK organisiert wegen der steigenden Nachfrage seine Produktion neu.

RENK
65.12 CHF 3.09%
Am Donnerstag wird das neue modulare Produktionskonzept im Augsburger Stammwerk eröffnet. RENK habe die Produktion von der Manufaktur zur Kleinserie umgestellt, erläuterte ein Unternehmenssprecher das Konzept. Vorstandschef Alexander Sagel hatte angekündigt, dass durch die neue Produktion die Kapazität von früher einigen Hundert Getrieben pro Jahr auf mehr als Tausend steigen werde.

Hersteller hat Milliardenaufträge vorliegen

Das Rüstungsunternehmen stellt Getriebe für militärische Ketten- und Radfahrzeuge sowie für Schiffe und für die Energieproduktion her. RENK hat rund 4000 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehörte früher einmal zum VW -Konzern. Der Finanzinvestor Triton brachte RENK Anfang 2024 an die Börse.

Für 2025 rechnet RENK mit einem Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Ergebnis von 210 bis 235 Millionen Euro. Mitte des Jahres meldete RENK einen Auftragsbestand von 5,9 Milliarden Euro - etwa eine Milliarde mehr als zum Jahresende 2024. Das Unternehmen berichtete von einer "unvermindert hohen Nachfrage nach militärischen Anwendungen".

AUGSBURG (awp international)

Weitere Links:

Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher
Die Expertenmeinungen zur RENK-Aktie im Juni 2025
RENK-Aktie zieht an: Triton trennt sich von verbliebenen RENK-Titeln

Bildquelle: RENK Group AG

