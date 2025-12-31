Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’367 -0.2%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9302 0.1%  EStoxx50 5’796 0.8%  Gold 4’339 0.2%  Bitcoin 69’910 1.7%  Dollar 0.7917 0.3%  Öl 61.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278DocMorris4261528Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Ray Dalio prognostiziert KI-Boom im Nahen Osten
Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen
2025: Das sind die Tops und Flops im DAX
Mit diesen Codes mehr Filme, Dokus und Serien bei Netflix finden
2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Jahr
Suche...

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quanten-Schock 31.12.2025 01:22:00

Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen

Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen

Die Saxo Bank skizziert für 2026 ein Gedankenspiel, bei dem ein Quantencomputer die gängigsten digitalen Sicherheitsstandards bricht - und was das für die Finanzwelt bedeuten würde.

NVIDIA
149.07 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen
• Gedankenspiel der Saxo Bank: Heutige Verschlüsselungen verlieren über Nacht ihre Wirkung
Finanzmärkte reagieren als Erstes, Kryptomarkt bricht zusammen
Gold als ultimatives "No-Password"-Asset

Warum der "Q-Day" der Albtraum der digitalen Sicherheit wäre

Die dänische Investmentbank Saxo Bank skizziert für 2026 ein hypothetisches und bewusst überspitztes Szenario, vor dem sich Cybersicherheitsexperten seit Langem fürchten: der "Quantum leap day" oder "Q-Day". Würde ein funktionierender Quantencomputer die gängigsten digitalen Sicherheitsstandards der heutigen Zeit knacken können, hätte das weitreichende Folgen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Über Nacht würde das Versprechen, dass unsere E-Mails, Banküberweisungen, Krypto-Wallets und Unternehmenssysteme sicher verschlüsselt sind, seine Gültigkeit verlieren. Dem Strategen Neil Wilson zufolge würde bereits der blosse Hinweis auf einen solchen technologischen Durchbruch ausreichen, um das Vertrauen in die digitale Infrastruktur weltweit massiv zu erschüttern.

Angreifer könnten diese neuen Fähigkeiten sofort nutzen, während Verteidiger und Betroffene Monate benötigen würden, um die jahrzehntelang genutzte digitale Infrastruktur zu ersetzen.

Kollabierende Finanzmärkte und Gold als Fluchtwährung

In einem solchen Szenario würden die Finanzmärkte als Erstes auf die Bedrohung reagieren, wobei der Kryptosektor am härtesten getroffen wird. Besonders alte Bitcoin-Adressen erscheinen plötzlich verwundbar, was dazu führt, dass Börsen Auszahlungen einfrieren müssen.

Anleger versuchen, ihre Vermögenswerte zu retten - und dabei entsteht eine regelrechte Massenpanik. Saxo Bank sieht die Ur-Kryptowährung Bitcoin in dieser Situation "gegen Null" kollabieren, da das Vertrauen in digitale Verschlüsselungen verpufft.

Zeitgleich greift die Angst auch auf das traditionelle Finanzwesen über. Die Menschen beginnen Bargeld zu horten und Vermögenswerte und "kaufen alles, was sie in ihren Händen halten können". Infolgedessen sind Rohstoffe besonders gefragt: Als ultimatives "No-Password"-Asset schiesst im Szenario der Goldpreis auf 10'000 US-Dollar in die Höhe, während der Kryptomarkt zusammenbricht.

Globaler Notfallplan und die neuen Gewinner

Die Folgen des Schocks mobilisieren laut Saxo Bank eine massive Reaktion von Behörden und Unternehmen. Zentralbanken eröffnen Notfall-Finanzierungslinien und Regulierungsbehörden ordnen ein globales "Wartungswochenende" an, um die digitalen Schlösser in den Zahlungssystemen auszutauschen. Ein G20-Pakt setzt Fristen, um alles vom Browser bis zur Bankenhardware zu aktualisieren. Zwar fliesst das Geld schliesslich wieder, jedoch langsamer und zu höheren Kosten, während Versicherungsprämien in die Höhe schnellen.

Inmitten des Chaos kristallisieren sich laut MarketWatch klare Gewinner und Verlierer heraus. Zu den Profiteuren gehören Anbieter von physischen Tresoren für sichere Backups sowie neue Cybersicherheitsfirmen, die eine quantensichere Lösung liefern. Auch altmodische Banken mit starken Bargeld-Vertriebsnetzen erleben eine Renaissance. Auf der Verliererseite stehen hingegen öffentliche Kryptowährungen, Hot-Wallet-Börsen und Unternehmen, die auf schwachen Sicherheitsstandards basieren.

Warum die Saxo Bank das Unmögliche voraussagt

Saxo Bank betont ausdrücklich, dass es sich bei den jährlichen "Outrageous Predictions" nicht um offizielle Prognosen für das kommende Jahr handelt. Das Ziel ist es der Bank zufolge vielmehr, den Blickwinkel zu erweitern und zu fragen, was überraschend boomt, wenn die Welt ins Wanken gerät. Die Debatte über diese Szenarien soll Investoren auf Überraschungen vorbereiten.

MarketWatch weist darauf hin, dass die dänische Investmentbank diese Tradition seit mehr als 20 Jahren pflegt. Zwar trafen Vorhersagen wie der Untergang der OPEC im letzten Jahr nicht ein, doch Chef-Marktstratege John Hardy verweist auf Teilerfolge in der Vergangenheit. So sagte die Bank bereits Turbulenzen voraus, die sich später in ähnlicher Form bewahrheiteten, etwa im Zusammenhang mit der Volatilität des US-Dollars oder dem Aufstieg von NVIDIA.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Allianz Global Investors Ausblick 2026: Darum könnten Anleger von diesen Regionen profitieren
Kapitalmarkt 2026: PIMCO analysiert Chancen bei Anleihen, Aktien, Krypto und Gold
Analysten uneins über Tesla-Aktie: Rückblick auf die Magnificent 7 und Chancen 2026

Bildquelle: IPConcept,Andrey Burmakin / Shutterstock.com,Grindi / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall