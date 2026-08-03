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Kurszielfantasie 03.08.2026 03:54:58

Micron-Aktie: Analysten sehen Verdopplungspotenzial beim Speicherchip-Riesen

Micron-Aktie: Analysten sehen Verdopplungspotenzial beim Speicherchip-Riesen

Nach einer beispiellosen Speicherchip-Rallye wagen Analysten und Marktbeobachter einen Blick auf den Kurs der Micron-Aktie bis Ende 2027.

  • Analysten trauen der Micron-Aktie im Schnitt 1'569,29 US-Dollar Kursziel zu
  • Spanne reicht von 1'100 bis 2'200 US-Dollar
  • Ein Analyst sieht die Aktie bis Ende 2027 bei 1,875 US-Dollar

Für die Micron-Aktie kursieren derzeit einige der ambitioniertesten Kursziele der gesamten Chipbranche: Ausgelöst durch eine beispiellose Nachfrage nach Speicherchips für KI-Infrastruktur, rechnen Analysten und Marktbeobachter mit weiterem, teils drastischem Aufwärtspotenzial.

Speicherchipmangel treibt die Zahlen

Der Auslöser der aktuellen Kursfantasie liegt laut The Motley Fool-Analyst Trevor Jennewine in den Geschäftszahlen: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das im Mai endete, legte der Umsatz um rund das Vierfache gegenüber dem Vorjahresquartal zu, während sich der bereinigte Nettogewinn mehr als verdreizehnfachte. Grund ist ein historischer Angebotsengpass bei DRAM- und NAND-Speicherchips, der die Preise binnen eines Jahres in etwa verdoppelt hat. Für das laufende Quartal signalisiert das Unternehmen ein ähnliches Tempo: ein Umsatzplus von rund 340 Prozent und einen mehr als verzehnfachten bereinigten Gewinn gegenüber dem Vorjahr.

Analysten mit breiter Kaufempfehlung

Unter den 30 Analysten, die sich laut TipRanks in den vergangenen drei Monaten zur Micron-Aktie geäussert haben, überwiegt eine klare Kauftendenz: 29 stufen den Titel mit Kaufen ein, nur einer mit Halten, eine Verkaufsempfehlung fehlt komplett. Das durchschnittliche Kursziel für die nächsten zwölf Monate liegt bei rund 1'569,29 US-Dollar, die Spanne reicht von 1'100 bis 2'200 US-Dollar. Die höchste Einzelmarke setzten die Experten von Melius Research, die ihr Kursziel jüngst von 1'100 auf 2'200 US-Dollar anhoben. Zum Vergleich: Zuletzt schloss die Micron-Aktie an der NASDAQ bei 874,40 US-Dollar (Schlussstand vom 30.07.26).

Wette auf fast eine Verdopplung bis 2027

Noch etwas weiter blickt Trevor Jennewine, ein Analyst von The Motley Fool: Er erwartet, dass die Micron-Aktie nach Vorlage der Geschäftszahlen für das volle Geschäftsjahr 2027, die für September 2027 erwartet werden, bei 1'875 US-Dollar stehen könnte. Seiner Rechnung liegt eine Bewertung vom 8,5-Fachen des Umsatzes zugrunde, ein Mittelwert zwischen dem aktuellen Bewertungsniveau (12,4) und dem Fünfjahresschnitt von 4,7. Als Umsatzbasis dient der Wall-Street-Konsens von 250 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027.

Speicherchipbranche kennt Boom und Einbruch

Die Speicherchipbranche gilt als besonders zyklisch. Nach der Corona-Nachfragewelle brachen die Preise für NAND- und DRAM-Chips bis Mitte 2023 um rund 70 Prozent ein, nachdem Hersteller den Markt überversorgt hatten. Micron selbst verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatzrückgang von der Hälfte. Zwar verweisen einige Marktbeobachter auf die 16 mehrjährigen Lieferverträge, die Micron mittlerweile abgeschlossen hat und die einen gewissen Schutz vor dem nächsten Abschwung bieten sollen. Doch zusätzliche Fertigungskapazitäten mehrerer Speicherchiphersteller sollen bereits 2027 an den Markt kommen, was das Angebots-Nachfrage-Verhältnis laut Jennewine ab 2028 wieder verschieben könnte.

Thomas Zoller, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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