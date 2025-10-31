Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Apple Aktie 908440 / US0378331005

221.20
CHF
4.15
CHF
1.91 %
11:21:42
BRXC
31.10.2025 10:06:24

Apple Buy

Apple
221.20 CHF 1.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach den Quartalszahlen von 279 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft habe im vierten Geschäftsquartal unerwartet deutlich Fahrt aufgenommen, schrieb Michael Ng in seinem am Freitagmorgen vorliegenden Kommentar. Auch die Aussichten für das iPhone seien rosiger als gedacht./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Buy
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 320.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 271.40 		Abst. Kursziel*:
17.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 271.23 		Abst. Kursziel aktuell:
17.98%
Analyst Name::
Michael Ng 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

