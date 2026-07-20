AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere in besonderem Ausmaß von der Stärke im Server-Segment, schrieb Stacy A. Rasgon in einem Ausblick am Dienstag. Hinzu komme, dass die Konsensschätzungen das Potenzial im Segment Grafikprozessoren im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz noch nicht hinreichend widerspiegelten./bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 01:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 600.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 503.57
|
Abst. Kursziel*:
19.15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 503.57
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.15%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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20.07.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend im Aufwind (finanzen.ch)
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20.07.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
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15.07.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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08.07.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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07.07.26
|AMD-Aktie im Fokus: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni (finanzen.net)
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06.07.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
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06.07.26
|Montagshandel in New York: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
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06.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 steigt (finanzen.ch)
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