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Index-Performance im Fokus 05.08.2026 20:03:19

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 im Minus

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 im Minus

Der NASDAQ 100 verbucht am Mittwoch Verluste.

Alnylam Pharmaceuticals
173.51 CHF -5.27%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.32 Prozent schwächer bei 29’638.46 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.438 Prozent auf 29’863.27 Punkte an der Kurstafel, nach 29’733.16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’946.93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29’574.40 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 4.81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 29’329.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 28’015.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’018.56 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17.58 Prozent aufwärts. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Shopify A (+ 19.09 Prozent auf 146.84 USD), Booking (+ 7.01 Prozent auf 207.88 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 4.55 Prozent auf 228.96 USD), NVIDIA (+ 4.32 Prozent auf 221.09 USD) und Amgen (+ 4.14 Prozent auf 406.16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen SpaceX (-10.88 Prozent auf 111.70 USD), Astera Labs (-10.61 Prozent auf 323.30 USD), Thomson Reuters (-8.66 Prozent auf 99.70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6.41 Prozent auf 485.33 USD) und DexCom (-4.96 Prozent auf 82.63 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 31’511’460 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.333 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6.03 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’088.65 8.96 SXBT2U
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