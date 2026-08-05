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Kursentwicklung 05.08.2026 22:33:46

Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Schwacher Handel: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

In New York war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

CDW
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Am Mittwoch schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 7’723.55 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 61.862 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.648 Prozent fester bei 7’786.64 Punkten, nach 7’736.52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7’720.17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’793.68 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 2.92 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’483.24 Punkten berechnet. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 7’259.22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’299.19 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.61 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’793.68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Perrigo Company (+ 23.10 Prozent auf 13.27 USD), Charles River Laboratories International (+ 11.36 Prozent auf 260.72 USD), International Flavors Fragrances (+ 8.88) Prozent auf 88.07 USD), Assurant (+ 7.20 Prozent auf 301.57 USD) und Newmont (+ 6.71 Prozent auf 104.29 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil DaVita (-17.24 Prozent auf 188.69 USD), Lumen Technologies (-9.39 Prozent auf 6.08 USD), CDW (-9.03 Prozent auf 140.10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.04 Prozent auf 482.05 USD) und EOG Resources (-6.47 Prozent auf 134.23 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 40’576’868 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.333 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12.54 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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