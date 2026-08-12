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12.08.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 486,13 USD.

AMD
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 486,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'751 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 488,12 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 487,88 USD. Bisher wurden heute 1'230'738 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 584,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 16,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2025 bei 149,24 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 7,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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