Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.43 Prozent auf 29’606.59 Punkte zurück. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.438 Prozent auf 29’863.27 Punkte an der Kurstafel, nach 29’733.16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’592.23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’946.93 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4.70 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der NASDAQ 100 29’329.21 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 28’015.06 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’018.56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17.46 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Shopify A (+ 17.26 Prozent auf 144.58 USD), Booking (+ 6.12 Prozent auf 206.15 USD), Seagate Technology (+ 4.24 Prozent auf 881.22 USD), Amgen (+ 3.93 Prozent auf 405.34 USD) und Marriott (+ 3.89 Prozent auf 358.64 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen SpaceX (-8.24 Prozent auf 115.00 USD), Astera Labs (-7.67 Prozent auf 333.92 USD), Thomson Reuters (-6.37 Prozent auf 102.20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6.28 Prozent auf 486.00 USD) und DexCom (-4.60 Prozent auf 82.94 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24’543’023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.333 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Comcast-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6.03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch