AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 US-Dollar belassen. Auf einer Veranstaltung des Halbleiterkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der kommenden Woche dürfte unter anderem eine auf über 200 Milliarden US-Dollar erhöhte Prognose für den adressierbaren Prozessoren-Gesamtmarkt im Mittelpunkt stehen, schrieb Blayne Curtis in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 515.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 496.64
|
Abst. Kursziel*:
3.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 496.36
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.76%
|
Analyst Name::
Blayne Curtis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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