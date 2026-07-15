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AMD Aktie 903491 / US0079031078

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16.07.2026 20:30:00

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMD auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 US-Dollar belassen. Auf einer Veranstaltung des Halbleiterkonzerns zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der kommenden Woche dürfte unter anderem eine auf über 200 Milliarden US-Dollar erhöhte Prognose für den adressierbaren Prozessoren-Gesamtmarkt im Mittelpunkt stehen, schrieb Blayne Curtis in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 496.36 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
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20:30 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 AMD Buy UBS AG
17.06.26 AMD Outperform Bernstein Research
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06.05.26 AMD Kaufen DZ BANK
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