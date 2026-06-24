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AMD Aktie 903491 / US0079031078

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25.06.2026 12:42:13

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

AMD
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AMD von 455 auf 670 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die beschleunigte Adaption agentischer KI zum Anlass, um seine Schätzungen für die Chipkonzerne AMD und Arm zu erhöhen. Bei AMD blickt er konstruktiver auf das Geschäft mit Standalone-Prozessoren./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
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