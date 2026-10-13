Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) gebe seinen Kaufempfehlungen für die Aktien der fünf "Hyperscaler" Microsoft, Alphabet
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 330.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 254.08
|
Abst. Kursziel*:
29.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 254.14
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.85%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
14.10.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt ab (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Amazon-Aktie gibt nach: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme (AWP)
|
12.10.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones mittags freundlich (finanzen.ch)