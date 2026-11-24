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24.11.2026 20:27:13
Amazon Aktie News: Amazon am Abend im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 251,77 USD ab.
Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 251,77 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 26'260 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 250,53 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 252,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'894'093 Amazon-Aktien.
Am 04.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 287,16 USD an. 14,06 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 196,13 USD erreichte der Anteilsschein am 18.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 28,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Amazon gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,89 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,09 Prozent auf 201.94 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,82 USD je Amazon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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