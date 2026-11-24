Mit einem Wert von 255,46 USD bewegte sich die Amazon-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der bislang bei 26'146 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 255,46 USD. Die Amazon-Aktie sank bis auf 250,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 252,23 USD. Zuletzt wechselten 1'489'737 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 287,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,13 USD ab. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 30,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Amazon gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,89 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 201.94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 180.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2026 12,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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