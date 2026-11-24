Vor 10 Jahren wurden Amazon-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39.01 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 256.371 Amazon-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 65’474.54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 255.39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +554.75 Prozent.

Der Börsenwert von Amazon belief sich jüngst auf 2.69 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch