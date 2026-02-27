Sportradar Aktie 113423966 / CH1134239669
27.02.2026 17:04:00
Sportradar-Aktie schwächer: Partnerschaft mit Super Technologies ausgebaut
Der Sportdatenspezialist Sportradar vertieft seine langjährige Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Wett- und Gaming-Anbieter Super Technologies.
SportradarEine entsprechende Vereinbarung sehe den Zugang zum gesamten Portfolio an Wett- und Mehrwertlösungen von Sportradar vor, wie das Ostschweizer Unternehmen am Freitag mitteilte.
15.30 EUR -0.65%
Mit der erweiterten Kooperation festige man die mehr als zehnjährige Partnerschaft mit dem international tätigen Online-Wettanbieter und baue die eigene Position in Europa und Lateinamerika weiter aus. Finanzielle Angaben zur Vereinbarung werden in der Mitteilung nicht gemacht.
Die Sportradar-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 1,82 Prozent auf 18,08 US-Dollar.
jl/ra
St. Gallen (awp)
Bildquelle: Sportradar
