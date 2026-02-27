Sportradar-Aktie schwächer: Partnerschaft mit Super Technologies ausgebaut

Eine entsprechende Vereinbarung sehe den Zugang zum gesamten Portfolio an Wett- und Mehrwertlösungen von Sportradar vor, wie das Ostschweizer Unternehmen am Freitag mitteilte.

Mit der erweiterten Kooperation festige man die mehr als zehnjährige Partnerschaft mit dem international tätigen Online-Wettanbieter und baue die eigene Position in Europa und Lateinamerika weiter aus. Finanzielle Angaben zur Vereinbarung werden in der Mitteilung nicht gemacht.

Die Sportradar-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 1,82 Prozent auf 18,08 US-Dollar.

jl/ra

St. Gallen (awp)