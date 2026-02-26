Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'010 0.7%  SPI 19'248 0.5%  Dow 48'940 -1.1%  DAX 25'283 0.0%  Euro 0.9081 -0.5%  EStoxx50 6'136 -0.4%  Gold 5'244 1.2%  Bitcoin 50'872 -2.5%  Dollar 0.7690 -0.6%  Öl 72.6 2.4% 
Plus500 Depot

AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6

24.72
CHF
1.99
CHF
8.75 %
16:51:02
SWX
27.02.2026 15:14:00

AIXTRON SE Kaufen

AIXTRON
25.00 CHF 7.42%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 20 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters enttäusche zwar, doch die mittelfristige Fantasie bleibe, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er fokussiere sich dabei bereits auf die Zeit nach 2026 mit einem dann von ihm erwarteten Wachstums- und Gewinnsprung. Im Kern basiere die Story auf der Stromversorgungsarchitektur in KI-Rechenzentren und damit verbundenen Anlagen für Galliumnitrid-Halbleiter./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 14:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

