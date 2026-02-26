AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AIXTRON SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aixtron von 20 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick des Chipindustrie-Ausrüsters enttäusche zwar, doch die mittelfristige Fantasie bleibe, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er fokussiere sich dabei bereits auf die Zeit nach 2026 mit einem dann von ihm erwarteten Wachstums- und Gewinnsprung. Im Kern basiere die Story auf der Stromversorgungsarchitektur in KI-Rechenzentren und damit verbundenen Anlagen für Galliumnitrid-Halbleiter./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Kaufen
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
27.09 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
27.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
15:58
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der TecDAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28