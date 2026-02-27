Dell-Aktie klettert deutlich: Starke Quartalsbilanz dank KI-Boom - höhere Dividende

• Dell verbucht mehrere Rekorde im Quartal und Gesamtjahr• Erwartungen geschlagen• Auch Ausblick für laufendes Jahr besser als gedacht

Der Quartalsumsatz von Dell kletterte im Berichtszeitraum um rund 39 Prozent auf rund 33,4 Milliarden US-Dollar und erreichte damit laut Unternehmensangaben einen neuen Rekordwert. Auch das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 3,89 US-Dollar je Aktie um satte 45 Prozent höher und klar über dem Marktkonsens, der laut "MarketWatch" von 3,53 US-Dollar je Aktie ausgegangen war. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit KI-Servern, das im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 342 Prozent auf einen Rekordumsatz von rund 9,0 Milliarden US-Dollar zulegte und inzwischen einen zentralen Wachstumstreiber des Unternehmens darstellt. Dell zählt somit zu den grossen Profiteuren des globalen Investitionsschubs in Rechenzentren und KI-Infrastruktur.

Auch im gesamten Geschäftsjahr 2025 konnte der Tech-Konzern nach eigenen Angaben einige Rekorde verbuchen: So stieg der Jahresumsatz auf einen Rekordwert von 113,5 Milliarden US-Dollar und auch das bereinigte Ergebnis je Aktie (10,30 US-Dollar) sowie der Cashflow aus operativer Tätigkeit (11,2 Milliarden US-Dollar) erreichten im abgeschlossenen Geschäftsjahr nie zuvor dagewesene Höhen.

Rechenzentren als Wachstumsmotor

Im Zentrum der positiven Entwicklung steht das Infrastructure-Solutions-Geschäft. Hyperscaler, Cloud-Anbieter und zunehmend auch klassische Unternehmen investieren massiv in leistungsfähige Systeme für Training und Betrieb generativer KI-Modelle. Dell positioniert sich hier als Komplettanbieter aus Hardware, Netzwerktechnik und Serviceleistungen. Dabei deutet insbesondere die starke Auftragslage im Serversegment auf eine anhaltend robuste Nachfrage hin. "Die Nachfrage nach KI-Servern bleibt aussergewöhnlich", zitiert "MarketWatch" Aussagen von Dell-CFO David Kennedy aus der Telefonkonferenz zur Bilanz.

Wie aus der Zahlenveröffentlichung zudem hervorgeht, plant Dell, die Dynamik im KI-Bereich auch im laufenden Geschäftsjahr fortzuschreiben und rechnet mit weiter steigenden Erlösen: So geht die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2027 von einem Umsatzwachstum um durchschnittliche 23 Prozent auf 138 bis 142 Milliarden US-Dollar aus, einem mittleren Wachstum des verwässerten Gewinns je Aktie von 33 Prozent auf 11,52 US-Dollar und einem mittleren Wachstum des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie (Non-GAAP) von 25 Prozent auf 12,90 US-Dollar aus. Dieser Ausblick liegt laut "MarketWatch" deutlich über den bisherigen Markterwartungen. Vor allem bei der Umsatzprognose hätten Experten bislang weniger als 125 Milliarden US-Dollar auf den Zetteln gehabt.

Auch die Dell-Aktionäre sollen von der starken Geschäftsentwicklung profitieren: So kündigte das Management eine Erhöhung der Dividende um 20 Prozent sowie die Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um 10 Milliarden US-Dollar an. Diese Massnahmen unterstreichen die solide Cashflow-Position und sollen das Vertrauen der Anteilseigner weiter stärken.

Dell-Aktie reagiert mit Kurssprung

An der Wall Street wurde der Quartalsbericht positiv aufgenommen. Im Handel an der NYSE legt die Dell-Aktie am Freitag zeitweise um 19,81 Prozent auf 145,51 US-Dollar zu.

Der Kurssprung dürfte dabei vor allem der Kombination aus deutlicher Ergebnisüberraschung und optimistischer Prognose geschuldet sein.

Laut "TipRanks" hat Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities sein Kursziel für die Dell-Aktie am Donnerstag in Reaktion auf die Zahlen von 175 US-Dollar auf 180 US-Dollar erhöht und empfiehlt das Unternehmen weiterhin zum Kauf. Er befindet sich damit in guter Gesellschaft: Von 9 bei "TipRanks" erfassten Analysten empfehlen acht, die Dell-Aktie ins Depot zu holen. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 155,44 US-Dollar und signalisiert damit auch nach dem aktuellen Kurssprung noch deutliches Aufwärtspotenzial für das Papier.

