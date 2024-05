NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz nach Zahlen zum ersten Quartal von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett hält es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für wahrscheinlich, dass der Versicherer in diesem Jahr einen Betriebsgewinn nahe dem oberen Ende der Zielspanne ausweisen wird. Er erwartet auch, dass Aktienrückkäufe positiv überraschen werden./tih/he;