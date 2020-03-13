Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’481 -0.9%  SPI 17’132 -1.1%  Dow 46’001 -1.3%  DAX 23’151 -1.9%  Euro 0.9247 0.2%  EStoxx50 5’524 -2.1%  Gold 4’060 0.4%  Bitcoin 73’921 0.9%  Dollar 0.7970 0.1%  Öl 63.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171Rheinmetall345850
Top News
Barclays Capital: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Overweight
Investment-Tipp Swiss Re-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Hannover Rück-Analyse: Barclays Capital verleiht Hannover Rück-Aktie Underweight in jüngster Analyse
Analysten stufen Siemens Healthineers-Aktie weiterhin als Kauf ein - trotz unklarer Zukunft der Labordiagnostik
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Suche...
Plus500 Depot

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

159.54
CHF
-107.76
CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 15:18:45

Allianz Underweight

Allianz
329.82 CHF -2.17%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 330 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Allianz sei eine "gut geölte Maschine", die Bewertung passe aber nicht zur Ausgangslage./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Underweight
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
359.10 € 		Abst. Kursziel*:
-2.53%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
359.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.56%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten