Zusammenarbeit
|
09.01.2026 12:55:42
Allianz-Aktie sinkt: Allianz holt Anthropic für KI an Bord
Allianz und Anthropic haben eine globale Partnerschaft zur Beschleunigung der Einführung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt.
Allianz-Gruppe, die darauf ausgelegt seien, die Mitarbeiter zu unterstützen und Betriebsabläufe zu beschleunigen. Dabei sollten neue Massstäbe für Genauigkeit gesetzt werden, teilten beide Unternehmen mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen Anthropics Claude-Modelle Teil von Allianz' interner KI-Plattform werden, die jeder Beschäftigte kostenlos nutzen kann.
Im XETRA-Handel notiert die Allianz-Aktie zeitweise 2,05 Prozent tiefer bei 382,20 Euro.
DJG/DJN/uxd/sha
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Luciavonu / Shutterstock.com
