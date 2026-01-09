Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 12:55:42

Allianz-Aktie sinkt: Allianz holt Anthropic für KI an Bord

Allianz und Anthropic haben eine globale Partnerschaft zur Beschleunigung der Einführung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt.

Die Zusammenarbeit des Versicherers mit dem US-KI-Systementwickler konzentriere sich auf drei Transformationsprojekte innerhalb der Allianz-Gruppe, die darauf ausgelegt seien, die Mitarbeiter zu unterstützen und Betriebsabläufe zu beschleunigen. Dabei sollten neue Massstäbe für Genauigkeit gesetzt werden, teilten beide Unternehmen mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen Anthropics Claude-Modelle Teil von Allianz' interner KI-Plattform werden, die jeder Beschäftigte kostenlos nutzen kann.

Im XETRA-Handel notiert die Allianz-Aktie zeitweise 2,05 Prozent tiefer bei 382,20 Euro.

