Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’608 -1.1%  SPI 17’345 -1.1%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’685 -1.5%  Euro 0.9182 -0.5%  EStoxx50 5’650 -1.6%  Gold 4’114 -1.4%  Bitcoin 74’986 -5.2%  Dollar 0.7887 -0.5%  Öl 63.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Richemont21048333Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Julius Bär-Aktie verliert: Doppelspitze für Heimmarkt Schweiz
Amrize-Aktie tiefer: Neues "Made in America"-Label für US-Baufirmen
SMG-Aktie fällt: SMG Real Estate übernimmt Schweizer Geschäft von Immoverkauf24
Zurich-Aktie fällt: Anlagestiftung nimmt mit Kapitalerhöhung hunderte Millionen Franken ein
Richemont-Aktie steigt kräftig: Umsatzsprung - Erwartungen übertroffen - Aktien von Swatch und LVMH profitieren
Suche...
eToro entdecken

Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

159.54
CHF
-107.76
CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 12:27:48

Allianz Neutral

Allianz
340.02 CHF 1.51%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
367.40 € 		Abst. Kursziel*:
-4.74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
370.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.46%
Analyst Name::
Will Hardcastle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:27 Allianz Neutral UBS AG
09:43 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:35 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Allianz 159.54 -40.31% Allianz