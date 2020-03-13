Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
159.54CHF
-107.76CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
14.11.2025 12:27:48
Allianz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Neutral
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
350.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
367.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
370.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.46%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Allianz
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
11:06
|Geringe Katastrophenschäden beflügeln Allianz - Aktie legt zu (AWP)
|
10:34
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|12:27
|Allianz Neutral
|UBS AG
|09:43
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Allianz Neutral
|UBS AG
|09:43
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12:27
|Allianz Neutral
|UBS AG
|09:43
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|159.54
|-40.31%
