Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
159.54CHF
-107.76CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
20.11.2025 13:49:40
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz minimal erhöht auf 361 Euro und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Die 2026 veranschlagte Rendite auf den materiellen Buchwert steigt ein klein wenig./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
361.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
362.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
363.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.69%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Allianz
|
18.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Börse Europa: STOXX 50 am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Allianz
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
