Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Allianz von 414 auf 417 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das von Allianz berichtete Ergebnis für das dritte Quartal 2025 ist gut und zugleich unspektakulär", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag nach dem Zwischenbericht. "Geglänzt hat im bisherigen Jahresverlauf die Schaden- und Unfallversicherung mit einem voraussichtlich nachhaltig verbesserten versicherungstechnischen Ergebnis."/rob/ag/jha/;

