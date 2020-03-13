Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
159.54CHF
-107.76CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 13:48:50
Allianz Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Allianz von 414 auf 417 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das von Allianz berichtete Ergebnis für das dritte Quartal 2025 ist gut und zugleich unspektakulär", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag nach dem Zwischenbericht. "Geglänzt hat im bisherigen Jahresverlauf die Schaden- und Unfallversicherung mit einem voraussichtlich nachhaltig verbesserten versicherungstechnischen Ergebnis."/rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Kaufen
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
367.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
367.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Allianz
|
13:19
|Allianz-Analyse: Neutral-Bewertung von UBS AG für Allianz-Aktie (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11:06
|Geringe Katastrophenschäden beflügeln Allianz - Aktie legt zu (AWP)
|
10:34
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral (finanzen.ch)