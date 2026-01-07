Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
Allianz Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Allianz im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 400 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
Unternehmen:
Allianz
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
400.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
388.50 €
Abst. Kursziel*:
2.96%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
385.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.68%
Analyst Name::
Kailesh Mistry
KGV*:
-
