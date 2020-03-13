Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Allianz Aktie 322646 / DE0008404005

159.54
CHF
-107.76
CHF
-40.31 %
13.03.2020
SWX
24.11.2025 13:12:59

Allianz Buy

Allianz
337.50 CHF 0.69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Aktien europäischer Banken und Versicherer hätten in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Kontinent als auch im weltweiten Vergleich sehr gut abgeschnitten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagabend. Die Bewertungen seien inzwischen zurück auf dem Niveau von Ende 2021. Der Experte sieht allerdings weiteres Potenzial angesichts anhaltender, wenn auch langsamerer Gewinnsteigerungen und starker Solvabilitätsquoten, die hohe Dividenden versprächen./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
431.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
361.70 € 		Abst. Kursziel*:
19.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
362.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.96%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:12 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.25 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Allianz Underweight Barclays Capital
17.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Allianz Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
