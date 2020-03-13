Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Aktien europäischer Banken und Versicherer hätten in den vergangenen Jahren sowohl auf dem Kontinent als auch im weltweiten Vergleich sehr gut abgeschnitten, schrieb Michael Christodoulou am Freitagabend. Die Bewertungen seien inzwischen zurück auf dem Niveau von Ende 2021. Der Experte sieht allerdings weiteres Potenzial angesichts anhaltender, wenn auch langsamerer Gewinnsteigerungen und starker Solvabilitätsquoten, die hohe Dividenden versprächen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Allianz
