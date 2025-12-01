Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Während der Investorenveranstaltungen der Versicherer Allianz, Zurich und Uniqa im November habe das Wachstum im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Rückblick. Er sieht sich in seiner Annahme eines strukturellen Wachstums in wichtigen Geschäftssegmenten bestätigt. Davon sollte auch das Dividendenwachstum profitieren. Noch sei es aber zu früh, seine diesbezüglichen Prognosen anzuheben. Huttner traut der Allianz beim operativen Ergebnis bis 2027 jährliche Wachstumsraten von neun Prozent zu und liegt damit deutlich über den vom Konzern angestrebten rund sechs Prozent./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
431.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
370.30 € 		Abst. Kursziel*:
16.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
370.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.39%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse