flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
29.00CHF
0.60CHF
2.11 %
09:54:49
SWX
04.03.2026 08:46:20
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
29.27 CHF 1.14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Broker habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Olivia Pulvermacher in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
31.74 €
Abst. Kursziel*:
35.48%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
32.26 €
Abst. Kursziel aktuell:
33.29%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
03.03.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Sitzung weit im Minus (finanzen.ch)
03.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX implodiert (finanzen.ch)
03.03.26
|MDAX-Handel aktuell: Deutlicher Rückschlag am Dienstagmittag für den MDAX (finanzen.ch)
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
02.03.26