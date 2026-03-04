Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick für 2026 liege um 15 Prozent unter dem Konsens, schrieb Richard Edwards am Mittwoch.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 09:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 7.3 Prozent auf 136.40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 31.96 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 761’301 adidas-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 19.3 Prozent zurück. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht.

