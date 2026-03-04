So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag

Anzeige

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 5.166,45 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 10:10 Uhr um 1,53 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.088,40 US-Dollar stand.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 4,16 Prozent auf 85,58 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 82,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 2.079,50 US-Dollar am Vortag auf 2.160,00 US-Dollar nach oben (+3,87Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Palladiumpreis um 2,98 Prozent auf 1.692,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.643,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 10:01 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 2,25 Prozent auf 83,80 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 81,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 2,98 Prozent auf 76,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 74,56 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,71 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,62 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -6,91 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 09:53 Uhr auf 2,93 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,15 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,30 Prozent stärker bei 11,59 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 11,56 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergauf. Der Sojabohnenmehlpreis steigt 0,10 Prozent auf 310,80 US-Dollar, nach 310,50 US-Dollar am Vortag.

Nach 0,62 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um 0,74 Prozent auf 0,63 US-Dollar gestiegen.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,14 US-Dollar am Vortag auf 0,14 US-Dollar nach oben (+0,72Prozent).

Nach 3,05 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag um 0,36 Prozent auf 3,07 US-Dollar gestiegen.

Inzwischen steigt der Milchpreis um 11,54 Prozent auf 16,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Milchpreis bei 14,91 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 6,90 Prozent auf 90,08 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 84,27 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:51 Uhr steht ein Minus von -3,34 Prozent auf 120,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 128,00 US-Dollar.

