Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick für 2026 liege um 15 Prozent unter dem Konsens, schrieb Richard Edwards am Mittwoch./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



