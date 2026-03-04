Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’570 1.2%  SPI 18’693 1.2%  Dow 48’501 -0.8%  DAX 24’099 1.3%  Euro 0.9088 0.0%  EStoxx50 5’857 1.5%  Gold 5’188 2.0%  Bitcoin 55’768 4.4%  Dollar 0.7816 -0.1%  Öl 83.2 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Beruhigung bei Devisen: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Siemens-Aktie fester: Konzern baut für 200 Millionen Euro "intelligente" Fabrik in Amberg
Brenntag-Aktie tiefer: Brenntag meldet Umsatz- und Gewinnrückgang für 2025
Aroundtown-Aktie: fällt deutlich: Prognose am unteren Ende erreicht - Dividende wird wieder gezahlt
Continental-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
Suche...
eToro entdecken

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

123.00
CHF
-7.10
CHF
-5.46 %
11:27:29
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.03.2026 09:23:57

adidas Neutral

adidas
124.18 CHF -7.70%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick für 2026 liege um 15 Prozent unter dem Konsens, schrieb Richard Edwards am Mittwoch./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Neutral
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
180.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
138.40 € 		Abst. Kursziel*:
30.06%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
136.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.16%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu adidas

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:59 adidas Buy Deutsche Bank AG
09:54 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

adidas 123.45 -5.11% adidas