AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Woche nach den Zahlen des Online-Autohändlers müsse sie zugeben, dass sich die Welt aufgrund erhöhter geopolitischer Risiken verändert habe, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf ihre Kaufempfehlung für die Aktie verwies sie auf den 40-prozentigen Kursrückgang im bisher kurzen Jahresverlauf./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
