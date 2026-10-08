NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungszahlen für den September und das dritte Quartal beinhalteten jeweils einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem jeweiligen Vorjahrszeitraum, schrieb Ken Herbert am Donnerstag. Der Quartalswert liege unter der Konsensprognose. Den Investoren dürfte indes bewusst sein, dass das dritte Quartal produktionsseitig das schwächste im Jahr sei, was für entsprechend niedrige Erwartungen sorge./ rob/gl/stk;