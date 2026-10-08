Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungszahlen für den September und das dritte Quartal beinhalteten jeweils einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem jeweiligen Vorjahrszeitraum, schrieb Ken Herbert am Donnerstag. Der Quartalswert liege unter der Konsensprognose. Den Investoren dürfte indes bewusst sein, dass das dritte Quartal produktionsseitig das schwächste im Jahr sei, was für entsprechend niedrige Erwartungen sorge./ rob/gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
188.48 €
|
Abst. Kursziel*:
32.64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
189.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.26%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
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