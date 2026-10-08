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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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08.10.2026
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09.10.2026 07:50:10

Airbus SE Outperform

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungszahlen für den September und das dritte Quartal beinhalteten jeweils einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem jeweiligen Vorjahrszeitraum, schrieb Ken Herbert am Donnerstag. Der Quartalswert liege unter der Konsensprognose. Den Investoren dürfte indes bewusst sein, dass das dritte Quartal produktionsseitig das schwächste im Jahr sei, was für entsprechend niedrige Erwartungen sorge./ rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
188.48 € 		Abst. Kursziel*:
32.64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
189.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.26%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
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