Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus mit "Buy" und einem Kursziel von 230 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Nachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine außerordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Branche. Beim Flugzeugbauer Airbus verwies er auf Signale für eine Entspannung bei den Lieferkettenproblemen und die Aussicht auf eine positive Entwicklung der Barmittel und Ausschüttungen. Entscheidender Engpass blieben die Triebwerke./gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
194.92 €
Abst. Kursziel*:
18.00%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
194.34 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.35%
Analyst Name::
Sam Burgess
KGV*:
-
|
|
|
