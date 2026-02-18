Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
Airbus SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr habe weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Eine schwache Flugzeugauslieferungsprognose für 2026 sowie die verringerte Auslieferungsrate für die A320-Familie bis Ende 2027 überschatteten dies jedoch. Als Grund habe der Flugzeugbauer erhebliche Triebwerksengpässe bei Pratt & Whitney angegeben, ergänzte der Analyst./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
