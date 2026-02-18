Airbus 174.20 CHF -4.12% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr habe weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Eine schwache Flugzeugauslieferungsprognose für 2026 sowie die verringerte Auslieferungsrate für die A320-Familie bis Ende 2027 überschatteten dies jedoch. Als Grund habe der Flugzeugbauer erhebliche Triebwerksengpässe bei Pratt & Whitney angegeben, ergänzte der Analyst./ck/rob/ag;

