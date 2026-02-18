Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.02.2026 08:09:08

Airbus SE Hold

Airbus
174.20 CHF -4.12%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Hold" belassen. Der Geschäftsbericht zum vergangenen Jahr habe weitgehend seinen Erwartungen entsprochen, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Eine schwache Flugzeugauslieferungsprognose für 2026 sowie die verringerte Auslieferungsrate für die A320-Familie bis Ende 2027 überschatteten dies jedoch. Als Grund habe der Flugzeugbauer erhebliche Triebwerksengpässe bei Pratt & Whitney angegeben, ergänzte der Analyst./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Hold
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
193.20 € 		Abst. Kursziel*:
8.70%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
191.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.95%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 175.14 -3.61% Airbus SE